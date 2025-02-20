Неделя нулевого травматизма.

В целях усиления работы по профилактике и предупреждению производственного травматизма, недопущению несчастных случаев на производстве и во исполнение пункта 17 приложения 7 Государственной программы ´Рынок труда и содействие занятости´ на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.