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Неделя нулевого травматизма.

Неделя нулевого травматизма.

В целях усиления работы по профилактике и предупреждению производственного травматизма, недопущению несчастных случаев на производстве и во исполнение пункта 17 приложения 7 Государственной программы ´Рынок труда и содействие занятости´ на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.

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