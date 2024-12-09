Сотрудники полиции проводят рейд на переходе через жд пути (пер. Казачий). Соблюдайте правила, дабы не получить штраф.
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Сотрудники полиции проводят рейд на переходе через жд пути (пер. Казачий). Соблюдайте правила, дабы не получить штраф.