«Зенит» отреагировал на ошибку Киркорова, перепутавшего Одзоева с Фернандесом

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на курьёзный случай, когда российский певец Филипп Киркоров, приехав в гости в расположение сборной России, перепутал игрока питерцев Магомеда Оздоева с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.