Алтайское МЧС проверит данные о "закрытых дверях" при эвакуации посетителей ТЦ "Пионер"

В случае обнаружения нарушений специалисты обеспечат принятие мер в соответствии с полномочиями Барнаульский ТЦ "Пионер" проверят специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю после информации в соцсетях о том, что посетители в процессе эвакуации при получении сообщения о минировании столкнулись с невозможностью покинуть здание.