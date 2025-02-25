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Алтайское МЧС проверит данные о "закрытых дверях" при эвакуации посетителей ТЦ "Пионер"

Алтайское МЧС проверит данные о "закрытых дверях" при эвакуации посетителей ТЦ "Пионер"

В случае обнаружения нарушений специалисты обеспечат принятие мер в соответствии с полномочиями Барнаульский ТЦ "Пионер" проверят специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю после информации в соцсетях о том, что посетители в процессе эвакуации при получении сообщения о минировании столкнулись с невозможностью покинуть здание.

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