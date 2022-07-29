Поліцейські розмовляють з прихильниками правозахисної групи “Меморіал”, які зібралися біля будівлі Верховного суду Росії в Москві, де було ухвалено рішення про закриття організації 14 грудня 2021 року ОБСЄ задіює Московський механізм вивчення ситуації з правами людини в Росії За словами представника Держдепартаменту, приводом для створення експертної комісії стали дії Кремля з обмеження волі та […] Сообщение ОБСЄ задіює Московський механізм вивчення ситуації з правами людини в Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.