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Мировое обозрение

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«Очень-очень откровенно»: Эрдоган раскрыл детали встречи с Путиным в Бишкеке

«Очень-очень откровенно»: Эрдоган раскрыл детали встречи с Путиным в Бишкеке

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Бишкеке, продлившиеся почти полтора часа в формате тет-а-тет, вышли далеко за рамки протокольной встречи на полях саммита.

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