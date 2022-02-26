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РБК: Mastercard сообщил подсанкционным банкам об исключении из системы

РБК: Mastercard сообщил подсанкционным банкам об исключении из системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru   Издание РБК со ссылкой на собственные источники сообщило, что карты Mastercard, которые были выпущены банками ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, с 26 февраля прекратят функционировать за границей.

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