Новости, события, фактыПолитикаПодписаться"Поставки — заблокировать" Президент Польши Дуда пообещал комику «перекрыть кислород» 15 сентября — вот она «дружба по-европейски» Польша заявила, что планирует блокировать поставки зерна из Незалежной на свою территорию и после середины сентября.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииNikolay StepanovИ что за дебилы собрались у руля Евросоюза? Неспособны просчитать последствия...Ответить18 час.Махамбет Толеугазин... вероломные пшеки .. клоуна жида не кохають ...Ответить5 час.
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