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"Поставки — заблокировать" Президент Польши Дуда пообещал комику «перекрыть кислород» 15 сентября — вот она «дружба по-европейски»

"Поставки — заблокировать" Президент Польши Дуда пообещал комику «перекрыть кислород» 15 сентября — вот она «дружба по-европейски»

Польша заявила, что планирует блокировать поставки зерна из Незалежной на свою территорию и после середины сентября.

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Nikolay Stepanov
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