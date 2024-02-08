Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Владимир Кузнецов
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Демократы готовы отвалить Украине денег больше, чем морпехам США

Демократы готовы отвалить Украине денег больше, чем морпехам США

Представитель Республиканской партии, член Палаты представителей Конгресса США Эндрю Клайд выразил недовольство тем, что администрация президента Байдена намерена выделить Украине финансирование на $60 млрд — сумму, которая превышает бюджет американского Корпуса морской пехоты.

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