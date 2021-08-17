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Европарламент опасается роста влияния России и КНР в Афганистане

Европарламент опасается роста влияния России и КНР в Афганистане

В Европейском парламенте опасаются, что Россия и Китай усилят свое политическое влияние в Афганистане, передает RT.

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Александр Клово
Еврофашисты хоть справа от России, хоть слева лягут, итог будет один. Влияние России и Китая усилятся.
В К
Опасаются ублюдки, так посылайте в афган своих вояк, пиндосы уже наелись! Только потом успевайте цинки считать, и помните эту страну ещё ни кому не удалось покорить!

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