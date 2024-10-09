Способы применения ИСДМ «Земледелие» «Земледелие» на позиции, сентябрь 2024 г.Заметную роль в нынешней Спецоперации по защите Донбасса играют инженерные системы дистанционного минирования «Земледелия».
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Способы применения ИСДМ «Земледелие» «Земледелие» на позиции, сентябрь 2024 г.Заметную роль в нынешней Спецоперации по защите Донбасса играют инженерные системы дистанционного минирования «Земледелия».
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