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В Твери создали гипсовые смеси с базальтом и золой, повышающие прочность материала на 80%

В Твери создали гипсовые смеси с базальтом и золой, повышающие прочность материала на 80%

Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) разработали гипсовые смеси с базальтовым и зольным компонентами, которые упрочняют материал на 80% и снижают себестоимость за счет использования отходов.

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