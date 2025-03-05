В Европе культивируются антисемейные ценности: взгляд эксперта

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. В ходе своего выступления в рамках 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, глава Министерства иностранных дел Беларуси Максим Рыженков выразил необходимость глобальной перезагрузки в сфере прав человека, в том числе и в Европе.
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