В Европе культивируются антисемейные ценности: взгляд эксперта

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. В ходе своего выступления в рамках 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, глава Министерства иностранных дел Беларуси Максим Рыженков выразил необходимость глобальной перезагрузки в сфере прав человека, в том числе и в Европе.