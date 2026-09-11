Мрут как мухи: Почему люди продолжают умирать через 25 лет после падения башен

Стало известно, что спровоцировало развитие рака у тех, кто пострадал в Нью-Йорке во время крушения башен-близнецов.
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Сербию ЗАГАДИЛИ ураном.... пусть и САМИ дохнут от асбеста!.
Что касается меня... Я в то время находился в Н. Новгороде... И первая реакция, на уничтожение близнецов БЫЛА.... -"ЭТО ИМ за СЕРБИЮ!!!.... прилетело!".