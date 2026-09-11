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Царьград

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Мрут как мухи: Почему люди продолжают умирать через 25 лет после падения башен

Мрут как мухи: Почему люди продолжают умирать через 25 лет после падения башен

Стало известно, что спровоцировало развитие рака у тех, кто пострадал в Нью-Йорке во время крушения башен-близнецов.

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