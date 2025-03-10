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Фетисов сравнил рекорд Дзюбы с гонкой Овечкина за Гретцки: «Не хочу никого обидеть, но у Саши другая величина»

Фетисов сравнил рекорд Дзюбы с гонкой Овечкина за Гретцки: «Не хочу никого обидеть, но у Саши другая величина»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал исторический рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

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