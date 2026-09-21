РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 619 подписчиков

Задумайтесь над своим поведением. Не слишком ли мало ли вы себе позволяете?

Задумайтесь над своим поведением. Не слишком ли мало ли вы себе позволяете?

Бакенбарды, кудри, смуглое чело - скольким дамам крышу от него снесло! Становится немного веселее, если предстпвить, что тебе не пятый уже десяток, а всего лишь первая сотня.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым