Задумайтесь над своим поведением. Не слишком ли мало ли вы себе позволяете?

Бакенбарды, кудри, смуглое чело - скольким дамам крышу от него снесло! Становится немного веселее, если предстпвить, что тебе не пятый уже десяток, а всего лишь первая сотня.
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