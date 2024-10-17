Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 671 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Идет война на территории России , а телеэкран наполнен всякой пошлостью и гнилью отбросов культуры: лолиты, кузи, кор..."Заглохло наступл...
  • Русский Россиянин
    7 месяцев спустя после Крокуса, они всё надеются, пора разогнать думу и объевить ей вотум недоверия и тогда будут не ...Найден способ изб...
  • Юрис Хартманис
    Всего трое суток?лучше штраф бы дали сто рублейИстория табора из...

"Кто остался здесь нас защищать?" Волонтёров, вёзших гумпомощь в зону СВО, унизили на КПП в Крыму

"Кто остался здесь нас защищать?" Волонтёров, вёзших гумпомощь в зону СВО, унизили на КПП в Крыму

"Кто остался здесь нас защищать?" Волонтёров из Мурманска, вёзших гумпомощь в зону СВО, унизили на КПП в Крыму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Щукин
А чего там понимать то, &quot;ждуны&quot; переселяются в пограничники, в местную полицию, в управленческий персонал и т.д., и неужели они будут помогать быстрейшему уничтожению нацистского строя на Украине, как раз наоборот будут всячески вредить! Так что ещё многого нехорошего мы увидим и услышим от их &quot;действий&quot;! С такими &quot;помощниками&quot; церемониться не надо, а сразу к стенке или в Магадан на вечное &quot;поселение&quot;!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх