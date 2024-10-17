"Кто остался здесь нас защищать?" Волонтёров, вёзших гумпомощь в зону СВО, унизили на КПП в Крыму

Иван Щукин

А чего там понимать то, "ждуны" переселяются в пограничники, в местную полицию, в управленческий персонал и т.д., и неужели они будут помогать быстрейшему уничтожению нацистского строя на Украине, как раз наоборот будут всячески вредить! Так что ещё многого нехорошего мы увидим и услышим от их "действий"! С такими "помощниками" церемониться не надо, а сразу к стенке или в Магадан на вечное "поселение"!