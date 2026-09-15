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АвтоИдеи

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Большой рамный внедорожник «Комбат»: что известно о проекте и почему он может изменить рынок

Большой рамный внедорожник «Комбат»: что известно о проекте и почему он может изменить рынок

Отечественный автомобильный рынок последние годы развивается довольно активно, но если присмотреться внимательнее, становится очевидно: настоящих рамных внедорожников с серьёзными внедорожными характеристиками у нас по-прежнему крайне мало.

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