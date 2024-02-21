В СФ порекомендовали закупать для госнужд только действительно российское ПО

Сенаторы и эксперты рекомендуют Минцифры РФ ввести требование о включении в Единый реестр российских программ только программного обеспечения (ПО) действительно отечественного производства, которое не является производным от зарубежного, чтобы предотвратить утечки данных.
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