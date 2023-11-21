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Эксперт: визит Столтенберга на Балканы связан с грядущими выборами в Сербии

Эксперт: визит Столтенберга на Балканы связан с грядущими выборами в Сербии

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Балканы связан с грядущими парламентскими выборами в Сербии, на которых Запад хочет добиться победы кандидатов, находящихся в оппозиции к президенту Александру Вучичу, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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