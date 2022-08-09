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Контрольный матч. «Спартак» сыграет с «Витязем»

«Спартак» проведет контрольный матч с «Витязем».  Контрольный матч «Спартак» – «Витязь» – 13:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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