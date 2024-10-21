Антибиотики перестают работать, это самая большая медицинская угроза последних десятилетий

Фото: ctrana.net Новости дня за сегодня сообщают, что антибиотики теряют свою эффективность, что является одной из самых серьезных медицинских угроз нашего времени С течением времени многие бактерии становятся устойчивыми к существующим антибиотикам, и по прогнозам к 2050 году более 39 миллионов человек могут стать жертвами инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами.