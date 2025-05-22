Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Нет, не нужно покупаться на эти убаюкивающие речи! Запад как давал вооружение зеленому наркоману, так и будет давать!...НАТО отвернулось ...
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Атомный флот, жилье и дефицит кадров: в ГД РФ обсудили развитие Арктики

Атомный флот, жилье и дефицит кадров: в ГД РФ обсудили развитие Арктики

В Государственной думе РФ прошел правительственный час, посвященный развитию Арктической зоны. Затронули ключевые вопросы - строительство атомных ледоколов и нового жилья, переселение из аварийного, добыча полезных ископаемых в этом регионе, туристическую отрасль и, конечно же, вопросы кадрового дефицита.

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