«Начать год с добрых дел»: руководство Комитета имущественных отношений встретились с детьми-сиротами в лагере «Дружных»

Председатель КИО Владимир Уваров вручил ребятам подарки и пожелал побольше уделять время учебу и спорту Председатель КИО Владимир Уваров вместе с Дедом Морозом в первый день нового 2025 года посетили детский оздоровительный лагерь «Дружных» в поселке Молодежный Курортного района Санкт-Петербурга.