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Петербургский дневник

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«Начать год с добрых дел»: руководство Комитета имущественных отношений встретились с детьми-сиротами в лагере «Дружных»

«Начать год с добрых дел»: руководство Комитета имущественных отношений встретились с детьми-сиротами в лагере «Дружных»

Председатель КИО Владимир Уваров вручил ребятам подарки и пожелал побольше уделять время учебу и спорту Председатель КИО Владимир Уваров вместе с Дедом Морозом в первый день нового 2025 года посетили детский оздоровительный лагерь «Дружных» в поселке Молодежный Курортного района Санкт-Петербурга.

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