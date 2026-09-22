Ремонт улицы Соколова в Ростове обойдется в 65 млн рублей

Подрядчик за 65 миллионов рублей отремонтирует участок улицы Соколова в Ростове-на-Дону от Большой Садовой до площади Гагарина, сняв старое покрытие и уложив новый асфальт и плитку до 30 ноября.
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