В Челябинске в Рождественскую ночь транспорт будет ходить до 4 часов утра

В Челябинске в Рождественскую ночь продлевается работа общественного транспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, до часа ночи 7 января будут ходить: троллейбусы №10 Парк Гагарина – Солнечный берег, интервал 30 минут; №12 АМЗ – Молдавская, интервал 15 минут; автобусы №8 Мамина – Академика Королёва; №18 Завод ЛД – Автобусный парк; №71 Петра Столыпина – ЧМК (интервал движения всех автобусов 30-40 минут); трамваи №3 Автовокзал – ЧМК, интервал 10 минут; №16 Автовокзал – Чичерина, интервал 20 минут; №5 Автовокзал – ЧЭМК; №7 Автовокзал – ЧГРЭС; №20 Областная больница – ЧМК; №22 Чичерина – Чистопольская, интервал 40 минут.