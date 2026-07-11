Трудности в евроинтеграции Украины объяснимы, пишет Елена Зеркаль на страницах "Обозревателя". Киев постарался создать такой имидж, что его не спешат принимать в свои ряды не только брюссельские бюрократы, но и соседи Незалежной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии