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Закон, порядок, государство

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Евроинтеграция затормозилась. Соседи не хотят делиться деньгами с Украиной

Евроинтеграция затормозилась. Соседи не хотят делиться деньгами с Украиной

Трудности в евроинтеграции Украины объяснимы, пишет Елена Зеркаль на страницах "Обозревателя". Киев постарался создать такой имидж, что его не спешат принимать в свои ряды не только брюссельские бюрократы, но и соседи Незалежной.

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