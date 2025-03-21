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СК назвал Буданова одним из организаторов атак дронов на регионы России

СК назвал Буданова одним из организаторов атак дронов на регионы России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) входит в число организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России.

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