СК назвал Буданова одним из организаторов атак дронов на регионы России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) входит в число организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России.
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