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Царьград

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Хинштейн объявил о введении системы "чет-нечет" на АЗС Курской области

Хинштейн объявил о введении системы "чет-нечет" на АЗС Курской области

С 15 июля в Курской области автозаправки работают по системе "чет-нечет". Новыми правилами, согласно которым машины заправляются в зависимости от первой цифры номера, поделился глава региона Александр Хинштейн.

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