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Модель Victoria's Secret снялась топлес

Модель Victoria's Secret снялась топлес

Супермодель южноафриканского происхождения Кэндис Свейнпол снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на странице бразильского фотографа Эдуардо Бравина в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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