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В РВСН началась контрольно-комплексная проверка Тагильского ракетного соединения

В РВСН началась контрольно-комплексная проверка Тагильского ракетного соединения

Среди основных целей проверки - оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного соединения, а также работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на 2023 учебный год.

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