За передачу ложных данных квартирных счётчиков грозит наказание

За искажение показаний на счетчиках с помощью магнитов и иных устройств грозят штрафы, пользователя услуг заставят оплатить фактически потребленный объем услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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