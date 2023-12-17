Тренер Канарейкин: "Спартак" должен ставить задачу выиграть Кубок Гагарина

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Федор Канарейкин в комментарии для "Газеты.Ru" оценил шансы московского "Спартака" на победу в Кубке Гагарина в текущем сезоне, отметив, что команде по силам бороться за трофей и нужно ставить такую задачу.