Куда вложить деньги в 2024 году, чтобы заработать по максимуму

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Для того чтобы начать инвестировать в Новом году, нужно четко определиться с задачами: срок вложения, отношение к риску, необходимые знания для того, чтобы вкладывать деньги и получать прибыль.
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