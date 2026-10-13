Рябков: очередная встреча РФ и США по раздражителям должна пройти до конца года

Очередная встреча России и Соединенных Штатов по раздражителям должна пройти до конца года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.
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