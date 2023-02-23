Вдовец Инны Чуриковой объяснил отказ от прощания в Ленкоме

Глеб Панфилов считает оскорбительным формат прощания на сцене. Режиссер Глеб Панфилов представил развернутый комментарий по поводу отказа от церемонии прощания в Ленкоме, хотя руководство театра в лице Марка Варшавера выступило за это предложение.