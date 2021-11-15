FT назвал попадающие под санкции Евросоюза компании из Белоруссии

Из-за эскалации миграционного кризиса Евросоюз готов оказать на Белоруссию санкционное давление. Газета Financial Times со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах обнародовал список компаний, которые скорее всего попадут под ограничения.
Из-за эскалации миграционного кризиса Евросоюз готов оказать на Белоруссию санкционное давление. Газета Financial Times со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах обнародовал список компаний, которые скорее всего попадут под ограничения.
Свежие комментарии