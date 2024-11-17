Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Этот рецепт  знаю  давно. И постоянно им пользуюсь . В статье все правда.А вы знаете, что ...
  • Геннадий Петров
    Это действительно работает!!!  Пропорция  1:9А вы знаете, что ...
  • Геннадий Беженарь
    БЛАГОДАРЮ.А вы знаете, что ...

А вы знаете, что солевые повязки творят чудеса?

А вы знаете, что солевые повязки творят чудеса?

Этот рецепт был опубликован в ЗОЖ в 2002 г. К сожалению, не хорошо забыт, а специально вытравлен из памяти и дискредитирован фармацевтическими компаниями в погоне за наживой.

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Комментарии
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Геннадий Беженарь
БЛАГОДАРЮ.
Ответить
8 час.
Геннадий Петров
Это действительно работает!!!  Пропорция  1:9
Ответить
6 час.
Olga Chuhutina
Этот рецепт  знаю  давно. И постоянно им пользуюсь . В статье все правда.
Ответить
2 час.

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