Этот рецепт был опубликован в ЗОЖ в 2002 г. К сожалению, не хорошо забыт, а специально вытравлен из памяти и дискредитирован фармацевтическими компаниями в погоне за наживой.
А вы знаете, что солевые повязки творят чудеса?
Комментарии
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Геннадий Беженарь
БЛАГОДАРЮ.
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8 час.
Геннадий Петров
Это действительно работает!!! Пропорция 1:9
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6 час.
Olga Chuhutina
Этот рецепт знаю давно. И постоянно им пользуюсь . В статье все правда.
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2 час.
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