Фестиваль духовых оркестров пройдет в Нижнем Тагиле

9 августа в Нижнем Тагиле пройдет традиционный Фестиваль духовых оркестров. Смотр объединит более 150 музыкантов из Асбеста, Нижнего Тагила и Екатеринбурга и станет одним из самых ярких событий Дня города.
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