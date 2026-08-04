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Культуромания

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Фестиваль духовых оркестров пройдет в Нижнем Тагиле

Фестиваль духовых оркестров пройдет в Нижнем Тагиле

9 августа в Нижнем Тагиле пройдет традиционный Фестиваль духовых оркестров. Смотр объединит более 150 музыкантов из Асбеста, Нижнего Тагила и Екатеринбурга и станет одним из самых ярких событий Дня города.

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