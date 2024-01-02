В Вильнюсе огонь охватил пятиэтажный дом после взрывов

Пожар начался в многоквартирном пятиэтажном доме в столице Литвы Вильнюсе после того, как там прогремело несколько взрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя противопожарно-спасательного департамента Эдиту Зданявичене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии