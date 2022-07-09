Аргументы недели

98 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Белецкий
    Ваш случай, касается только лишь ваших трудностей, и никак не более того! Не стоит обобщать, на своём негативном прим...Режиссёр Михалков...
  • Леонид Руси
    Посты не потеме... Все только понты колотят не по существу... Гомосек, болгарский еврей двухметровый, Киркоров, на кр...Режиссёр Михалков...
  • Геннадий Кресов
    Не только эту чучелу,а вообще ни кого не прощать. Свалил,так свалил. Там и оставайся. Лишать гражданства и не предост...Клинцевич: таких ...

Минобороны сообщает, что российские Су-35 и МиГ-31 сбили два украинских самолета Су-25

Минобороны сообщает, что российские Су-35 и МиГ-31 сбили два украинских самолета Су-25

Днем в субботу, 9 июля, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в рамках спецоперации самолеты ВКС России Су-35с и МиГ-31бм в Николаевской области сбили два украинских Су-25.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх