Минобороны сообщает, что российские Су-35 и МиГ-31 сбили два украинских самолета Су-25

Днем в субботу, 9 июля, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в рамках спецоперации самолеты ВКС России Су-35с и МиГ-31бм в Николаевской области сбили два украинских Су-25.
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