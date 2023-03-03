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Япония и Украина подписали документы о выделении $164 млн гранта для Киева

Япония и Украина подписали документы о выделении $164 млн гранта для Киева

Посол Японии на Украине Кунинори Мацуда совместно с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым в рамках встречи, состоявшейся в Киеве, подписали документы, на основании которых Токио выделит для украинских властей грант.

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