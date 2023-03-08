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«Не сдваивайтесь на мне». Док Риверс и Энтони Эдвардс провели шутливую беседу во время матча

«Не сдваивайтесь на мне». Док Риверс и Энтони Эдвардс провели шутливую беседу во время матча

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс и защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс провели шутливую беседу во время матча между командами во вторник.

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