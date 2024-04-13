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Посольство РФ: данных о россиянах среди пострадавших при нападении в Сиднее нет

Посольство РФ: данных о россиянах среди пострадавших при нападении в Сиднее нет

У посольства России в Австралии и генерального консульства в Сиднее нет информации о гражданах РФ, которые могли бы пострадать в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в пригороде Сиднея.

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