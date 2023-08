Согласно новому исследованию ученых из Медицинской школы Университета Питтсбурга (University of Pittsburgh School of Medicine), опубликованному в научном журнале Journal of Experimental Medicine, грудное молоко каждой женщины содержит уникальный набор антител, которые удивительно стабильны на протяжении всего периода лактации и во время беременности.