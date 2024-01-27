Красноярцы выбрали лучшую в городе лабораторию для сдачи анализов

Красноярцы выбрали лучший, по их мнению, лабораторию для сдачи анализов. Опрос и голосование проходили в нашем телеграм-канале и группе «Вконтакте» Горожане оставляли свое мнение, а после из самых популярных ответов мы составили топ-10 для голосования.
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