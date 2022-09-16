Внедорожник перевернулся при столкновении с малолитражкой на дороге Владивосток -Хабаровск

В Уссурийске на 666 км трассы Хабаровск — Владивосток произошло ДТП. Nissan Terrano не устоял на колесах при столкновении с легковым автомобилем и завалился набок.
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