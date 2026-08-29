Лидера польской «Конфедерации» обвинили в отрицании нацистских преступлений

Обвинение в отрицании фактов нацистских преступлений выдвинул лидеру польской партии «Конфедерация польской короны» прокурор отделения комиссии по расследованию преступлений против польского народа в Кракове, 25 августа сообщает Onet.
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