На Украине требуют наказания для генералов за потери ВСУ в Крынках

Олег Соскин, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, обвинил руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) в причастности к большим потерям личного состава во время боевых действий в Крынках.
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