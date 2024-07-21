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На Украине требуют наказания для генералов за потери ВСУ в Крынках

На Украине требуют наказания для генералов за потери ВСУ в Крынках

Олег Соскин, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, обвинил руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) в причастности к большим потерям личного состава во время боевых действий в Крынках.

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