Эксперт назвал указывающие на некачественный бензин в автомобиле признаки

Технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев 27 апреля рассказал «Известиям», по каким признакам можно понять, что в автомобиль был залит некачественный бензин, и как действовать в таком случае.
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